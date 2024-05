Bürgermeisterkandidat Jochen Kuttler (Pro Hochwald) Kochen ist für ihn Entspannung pur

Auf seine geliebte Freizeitbeschäftigung will er nicht mehr verzichten – ob bei privaten Touren mit Freunden oder bei dienstlichen Ausflügen. „Beim Radfahren kriege ich den Kopf frei“, sagt Waderns Bürgermeister Jochen Kuttler über seine Begeisterung für diesen Sport. So nutzte er das E-Bike, um bei seiner Bürgermeister-Sommertour im vergangenen Jahr Station in den verschiedenen Stadtteilen zu machen. „Ich habe im Amtsblatt veröffentlicht, an welchem Tag und zu welcher Uhrzeit ich in welchem Stadtteil bin und wann man mich wo treffen kann. Es waren immer viele spannende Menschen da, mit denen ich ins Gespräch kommen konnte“, resümiert der Verwaltungschef, der seit 2014 im Amt ist. Wegen des Zuspruchs plant er in der warmen Jahreszeit eine Neuauflage dieser Art von Rundreise.