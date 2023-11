Waderner Weihnacht lockt Besucher am Wochenende Weihnachtlich wird’s wieder in Wadern

In dieser historischen Weihnachtsgeschichte gibt es einige Aufregung um das Weihnachtsgebäck: Weil König Nimmersatt auch an Weihnachten nicht genug kriegen kann, bleibt von allen Köstlichkeiten, selbst an diesem besonderen Abend, nicht ein Krümel für die braven Weihnachtsbäcker übrig. Doch es kommt alles ganz anders, als das Geschenk des reichen Königs mit dem des armen Bäckermeisters vertauscht wird.