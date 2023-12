Waderner Weihnacht brachte Freude für Groß und Klein Waderner Weihnacht brachte wieder Freude

Wadern · In ein waschechtes Weihnachtsdorf hat sich der Waderner Marktplatz am Wochenende verwandelt. An zahlreichen Marktbuden boten die örtlichen Vereine Glühwein und Zimtwaffeln ebenso wie Deko-Artikel an. Und auch der Nikolaus kam vorbei.

03.12.2023 , 20:00 Uhr

Waderner Weihnacht brachte Freude für Groß und Klein 10 Bilder Foto: Brücker Erich

Von Erich Brücker

Die ersten Türchen im Adventskalender sind geöffnet. Zugleich ist mit der zweitägigen Waderner Weihnacht auf dem Marktplatz mit einem Sonntag der offenen Türen der Startschuss zu einer Reihe von kleineren Weihnachtsmärkten in den Dörfern des Hochwalds und der Gemeinde Weiskirchen gefallen – gemeinsam initiiert vom Wirtschaftsverband Wadern-Weiskirchen (WVW) mit der Stadt Wadern sowie der Unterstützung der Sparkasse Merzig-Wadern. Hier geht es zur Bilderstrecke: Waderner Weihnacht brachte Freude für Groß und Klein