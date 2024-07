Stadtrat tagte noch einmal in alter Besetzung Warum in Wadern manche Gebühren schon bald steigen könnten

Einstimmig hat der Waderner Stadtrat in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause einige Formalien auf den Weg gebracht. So gaben die Fraktionen grünes Licht für den Antrag, ein Energiemanagement einzuführen. Auch stimmten sie dafür, eine Förderung hierfür zu beantragen. Nach den Worten vom Beigeordneten Manfred Paulus, der in Vertretung von Bürgermeister Jochen Kuttler die Sitzung leitete, ist bei einer Bewilligung eine Förderung von bis zu 90 Prozent möglich. Bei geschätzten Kosten von 113 000 Euro müsse dann ein Eigenanteil von 11 300 Euro geleistet werden. Beantragt werden können jetzt auch Investitionszuweisungen über den Saarlandpakt für die Haushaltsjahre 2024 und 2025.