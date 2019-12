Stadtratssitzung in Lockweiler : Reinhold Gimmler aus Gehweiler wird Ehrenortsvorsteher

Lockweiler In wenigen Tagen wird Reinhold Gimmler aus Gehweiler zum Ehrenortsvorsteher ernannt. Verliehen wird ihm diese Ehrenauszeichnung in der Sitzung des Waderner Stadtrates am kommenden Freitag, 13. Dezember, 18.30 Uhr, in der Mehrzweckhalle in Lockweiler.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red