Statistiken Weiterbildung ist wichtiger Aspekt der Feuerwehrarbeit

Im Rahmen dieser Ausbildungen werden alljährlich in den Kindergärten und Grundschulen der Stadt Wadern Brandschutzerziehung, Evakuierungsübungen sowie verkehrstechnischer Unterricht für die Erzieherinnen erteilt. Dazu kommen auch die Kinder in die Feuerwehrgerätehäuser, um ihnen die Arbeit und Aufgaben der Feuerwehr vorzustellen. Bei den Lehrgängen auf Stadt- und Kreisebene, die in Zusammenarbeit mit den Gemeindewehren Weiskirchen und Losheim durchgeführt wurden, waren 75 Ausbilder der Feuerwehr Wadern im Einsatz. „Letztendlich haben die Feuerwehrmänner und -frauen der Waderner Löschbezirke insgesamt 36 600 Arbeitsstunden für die Sicherheit der Bürger abgeleistet. Die Stadt Wadern hat für ihre Feuerwehr rund 555 000 Euro in Fahrzeuge, Geräte, Ausstattung und Kleidung investiert. Hierfür danke ich allen Beteiligten recht herzlich“, beendete der Stadtwehrführer seinen Rechenschaftsbericht.