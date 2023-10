Klinikum Hochwald auf der KippeWadern Waderns Bürgermeister dringt auf Umsetzung des Projekts Hochwaldklinik

Das Restrukturierungsverfahren für das Klinikum Merzig ist nach Ansicht von Waderns Bürgermeister Jochen Kuttler folgerichtig und sicher auch in dieser Form die einzige Möglichkeit, den Standort zu erhalten. In einer Sitzung von Kreistag, Fraktionschefs und der Ratsfraktionen der Kommunalparlamente wurden ihm und seinen Kollegen das Konzept am Montagabend vorgestellt. „Jetzt stellt sich die Frage, als wie zukunftssicher sich ein solches Konzept erweist“, kommentiert er die Pläne.