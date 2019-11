Schüleraustausch : Gemeinsam unterwegs in der Grenzregion

Deutsche und polnische Schüler konnten beim Besuch des Erlebnisbergwerks in Velsen in die Welt des Steinkohlebergbaus eintauchen. Foto: Sabine Alff

Wadern Austauschschüler aus Polen haben Gymnasiasten aus Wadern besucht – und dabei einiges zu sehen bekommen.

Zum fünften Mal waren vor kurzem Schüler des Lyceums in Ustrzyki Dolne zu Gast am Hochwald-Gymnasium (HWG) in Wadern. Die Waderner Schüler hatten ihre Austauschpartner bereits Ende Mai in Polen kennengelernt (die SZ berichtete) und freuten sich auf eine ebenso erlebnisreiche Woche beim Gegenbesuch im Saarland. Im Vordergrund der Begegnungen stehen das gemeinsame Erleben, gemeinsame Aktivitäten, das Kennenlernen des Familienlebens des jeweiligen Austauschpartners und das Kennenlernen der Region, in der die Austauschpartner leben.

Bei der Programmauswahl achten die Projektleiterinnen Sabine Alff und Agnieszka Roczniak darauf, den Schülern eine gute Mischung aus Kultur, Natur und Freizeit zu bieten und ihnen dabei Besonderheiten zu zeigen, die mit der Region des jeweiligen Gastlandes verbunden sind. Im Saarland besuchten die Austauschteilnehmer in diesem Jahr unter anderem das Erlebnisbergwerk in Velsen. Die Führung durch das Industriekulturdenkmal, das Bergbau zum Anfassen bietet und dabei einen Einblick in die Welt des Steinkohlenbergbaus vermittelt, beeindruckte die Jugendlichen sehr.

Beim Stand-Up-Paddling am Bostalsee unterschätzten manche den Wind und die Strömung, und so landete der ein oder andere unfreiwillig im Wasser und musste dem wegtreibenden Brett hinterherschwimmen. Da zu den Besonderheiten des Saarlandes und der Vorkarpatenregion, in der die polnischen Austauschteilnehmer leben, auch die grenznahe Lage zählt, gehören zum gemeinsamen Erleben auch Ausflüge zu einem der europäischen Nachbarn. Da auf Wunsch der polnischen Seite ein Ausflug nach Aachen geplant war und nach Möglichkeit auch der Besuch einer europäischen Institution in Erwägung gezogen wurde, kombinierte das HWG den Besuch in Aachen mit einem Besuch im Europaparlament in Brüssel.

Die Einführungsveranstaltung, in der der Referent den europäischen Integrationsprozess, die Institution und ihre Aufgaben vorstellte, hielt der polnische Muttersprachler für die Gruppe parallel in polnischer und englischer Sprache. Die deutsch-englische Führung im Plenarsaal, mit der ein weiterer Referent den Teilnehmern erklärte, wie und vor allem auch wie gut die Verständigung bei Debatten in einem Parlament funktioniert, in dem 24 Amtssprachen gesprochen werden, war ähnlich kurzweilig.

Nach der Besichtigung der Grand Place im Herzen von Brüssel ging es weiter nach Aachen, wo den Schülern abends noch Zeit für einen Stadtbummel blieb. Am nächsten Tag führten zwei Gästeführer die Austauschteilnehmer durch die historische Altstadt. Die anschließende Turmbesteigung am Dom, die nur einmal im Jahr möglich ist, gewährte nicht nur einen tollen Rundumblick über die Stadt, sondern auch den Blick auf den Karlsthron und in das Innere des Doms von oben. Am Nachmittag gab es dann noch die Möglichkeit, verschiedene Variationen der berühmten Aachener Printe zu verkosten, bevor die Gruppe schließlich die Heimfahrt nach Wadern antrat.