Wadern : HWG-Schüler setzen Zeichen für Europa

Wadern In der Saarbrücker Fußgängerzone sammelten die Schüler aus Wadern Meinungen zur und Ideen für die EU.

„Am 26. Mai Europa wählen!“ – so stand es auf einer Stellwand vor der Europagalerie in der Saarbrücker Fußgängerzone. Und rund um diesen Satz wurden nach und nach immer mehr Zettel angebracht mit „Wünschen für die EU“. Die Stellwand hatten Schüler des Hochwald-Gymnasiums (HWG) in Wadern dort aufgestellt. Sie haben alle in den vergangenen Jahren an dem Projekt „Modell Europa Parlament“ in Berlin teilgenommen und waren in einem Planspiel in die Rolle von Europaabgeordneten geschlüpft. Dabei haben sie sich mit aktuellen europapolitischen Themen beschäftigt.