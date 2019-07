Graf-Anton-Schule Wadern : Endlich geschafft: Schüler feiern ihre Abschlüsse

Wadern Die Absolventen der Graf-Anton-Schule in Wadern nahmen strahlend ihre Zeugnisse entgegen.

Jahrelang haben sie darauf hingearbeitet. Jetzt haben sie ihren Abschluss in der Tasche. Das sind die Abschlussschüler an der Graf-Anton-Schule Wadern: Ali Alagöz, Primstal; Maximilian Andres, Noswendel; Chiara Argento, Bardenbach; Johannes Becker, Lockweiler; Justin Berens, Wadern; Max Bewald, Wadern; Leonie Biwer, Gehweiler; Björn Boesen, Steinberg; Sylvia Buschbaum, Reidelbach; Jasmin Chmiel, Bierfeld; Marilyn Deller, Rappweiler; Paul-Luca Drescher, Wadern; Nancy Drumm, Schwarzenbach; Sina Ewen, Lockweiler; Lana Franz, Wadrill; Celine Gebel, Wadrill; Maurice Gebel, Wadrill; Christopher Gehlen, Lockweiler; Johannes Gilzendegen, Lockweiler; Sebastian Görgen, Gehweiler; Marlon Gross , Sitzerath; Celina Großdidier, Morscholz; Leon Joseph, Noswendel; Lisette Kasyi, Primstal; Leonie Kellershohn, Primstal; Justin Kelter, Weiskirchen; Luis Kirchen, Wadern; Leon Kittel, Wadrill; Celina Klasen, Wadrill; Elias Klauck, Wadrill; Jannis Klauck, Wadrill; Florian Koch, Wadern; Hannah Koch, Überlosheim; Janine Koch, Noswendel; Daniel Konz, Niederlosheim; Michael Krämer, Vogelsbüsch; Finn Kreutz, Niederlosheim; Gioia Kühn, Losheim am See; Harisa Kurtalija, Steinberg; Tamara Lauer, Morscholz; Louis Leibig, Steinberg; Joshua Loth, Kastel; Marie-Sophie Ludwig, Noswendel; Maurice Ludwig, Rathen; Jolien Martin, Nunkirchen; Xenia Martin, Otzenhausen; Tatjana Matedi, Büschfeld; Sina Metschberger, Dagstuhl; Loredana Mohm, Noswendel; Elisa Niehren, Wadern; Matthäus Pietrasik, Nunkirchen; Natalie Plachner, Konfeld; Tobias Richter, Dagstuhl; Justus Riehm, Lockweiler; Noah Rommelfangen, Niederlosheim; Noah Ruf, Wadrill; Angelina Schander, Wadern; David Schillo, Lockweiler; Lennart Schmitt, Wadrill; Daniel Schneider, Buweiler; Lea Schneider, Schwarzenbach; Marie Schneider, Gehweiler; Sascha Schunk, Dagstuhl; Paula Schuster, Wadern; Simon Schwalbach, Morscholz; Damian Schwarz, Kastel; Luca Seiwerth, Buweiler; David Stenger, Kastel; Laureen Strehl, Wadern; Tim Strußenberg, Noswendel; Lars Trampert, Steinberg; Noah Trampert, Bardenbach; Jana Treitz, Wadrill; Nick Tuzhilkin, Noswendel; Laura Vitello, Nunkirchen; Celina Walter, Wadern; Kevin Walter, Wadern; Laura Winkler, Limbach; Lilly Zimmer, Kostenbach; Momo Zimmer, Kostenbach; Alina Zlotrg, Gehweiler.