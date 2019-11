„Augenblicke für die Ewigkeit“ : Ausstellung in Wadern entführt in mystische Welten

Francesco Görgen lässt in seinen Werken aus einem einfachen Augenblick eine aufregende Situation entstehen. Foto: Künstler

Wadern Mystische Engel in düsterem Nebel, Elfen im funkelnden Märchenwald oder eine triumphierende Heldin in flammender Landschaft: Seit Montag gibt es im Kundenzentrum der Stadtverwaltung Wadern (Rathaus Gebäude B) die Möglichkeit, in andere Welten eintauchen.

Der gebürtige Waderner Francesco Görgen stellt dort unter dem Titel „Augenblicke für die Ewigkeit“ seine Fotografien aus.

Menschen wie du und ich werden nach Vorstellung von Görgen durch fotografische und bildtechnische Kunst zu Protagonisten phantastischer Welten. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Porträts – stille Momente, die mit entsprechender Beleuchtung „für die Ewigkeit“ festgehalten werden.

Görgen wurde in Wadern geboren als Francesco Sorce. Der gelernte Werkzeugmacher besuchte Lehrgänge, arbeitete als Flugabwehrraketeninstandsetzungsmeister bei der Bundeswehr, wurde Kommissar beim LKA Saarbücken und arbeitet jetzt bei Polizei-Inspektion Nordsaarland in seiner Heimatstadt Wadern.

Schon in den Anfängen seiner beruflichen Laufbahn kam er mit der Fotografie in Berührung. Sein technisches Talent stieß dabei auf künstlerische Begabung und seine im Netz veröffentlichten Bilder auf regen Zuspruch. Selbst überrascht von seinem Erfolg, eröffnete er 2014 sein Fotostudio Klick Klack in Wadern.