Wadern : Auf den Spuren keltischer Ortsnamen im Hochwald

Der keltische Einfluss auf unsere Sprache und die Ortsnamen ist höher, als man zunächst annehmen mag. Foto: Stadt Wadern

Wadern „Wir sprechen alle ein wenig Keltisch“ – so ist ein Vortrag am Donnerstag, 6. Juni, in Wadern überschrieben. Ab 19 Uhr spricht dann Jürgen Zeifler im Oettinger Schlösschen über vorrömische Wörter, Orts- und Gewässernamen in der Region.

Ob Fürstengräber von Weiskirchen, rekonstruierte Grabhügel bei Oberlöstern oder der Neufund des Gräberfeldes bei Bierfeld: Durch ihre reichen archäologischen Zeugnisse sind die Kelten gegenwärtig – aber nicht nur so. Keltisches Erbe tritt uns auch tagtäglich in unserer Sprache entgegen. Neben Wörtern der Hochsprache wie „Amt“, „Reich“, „Budget“ und „Karre“ geht eine Reihe von Dialektwörtern auf keltischen Ursprung zurück, vor allem regionale Bezeichnungen wie „Olk“ oder „Lei“. Insbesondere die in der Hochwaldregion häufig vorkommenden geografischen Namen stellen eine reichhaltige und aussagekräftige Quelle dar. Einige Beispiele sind „Wadern“, „Wadrill“, „Löstern“, „Prims“ und „Kell“. Im Vortrag werden einige Fälle vorgestellt und anschließend diskutiert, welche Bedeutung diese Namen für die Besiedlungsgeschichte haben.

Jürgen Zeidler leitet seit 2006 das „Forum Celtic Studies“ an der Universität Trier. Dort lehrt er in den Fächern Klassische Philologie, Geschichte und Ägyptologie unter anderem Themen der Indogermanistik und keltischer Sprachen und Kulturen.

Info Vortragsreihe behandelt Geschichte der Region Mit „Treffpunkt Heimat“ hat der Verein für Heimatkunde Wadern eine Veranstaltungsreihe ins Leben gerufen, in der geschichtliche und kulturelle Themen rund um Wadern, die Region und den Hochwaldraum im Mittelpunkt stehen. Die Reihe soll mit ihren Vorträgen auch ein Forum zum Austausch kulturell und geschichtlich interessierter Personen sein. So können im gemeinsamen Gespräch an verschiedenen Veranstaltungsorten im Stadtgebiet Fragestellungen behandelt und Ideen vermittelt werden.