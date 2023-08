Die größten Volksfeste im Saarland Wie die „Waderner Maad“ die Massen anzieht

Im Juni wurde in der Region wieder die „Waderner Maad“ gefeiert. Wie viele andere Stadtfeste im Saarland wartet auch das des Hochwald-Ortes mit einer traditionsreichen Geschichte auf: Im Jahr 1978 wurden an die Gemeinde Wadern die Stadtrechte verliehen. Dies wurde mit einer großen Stadtwoche gefeiert: „Diese Stadtwoche sollte in der Folge als feste Veranstaltung die Einheit der Stadtteile fördern und darüber hinaus als Veranstaltungshighlight die Außendarstellung der Stadt Wadern stärken“, blickt Simone Schmitt-Koch von der Stadt Wadern zurück. Die Stadtwoche und das Stadtfest haben inzwischen viele wechselhafte Jahre durchlaufen.