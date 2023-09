Buchwoche in Wadern feiert Jubiläum Grimmelshausen-Preisträger kommt zum Jubiläum der Buchwoche nach Wadern

Viele Geschichten sind im Laufe der vergangenen 20 Jahre bei der Waderner Buchwoche erzählt worden – auch von Frank P. Meyer. Anfang des Jahrtausends haben der Autor aus Hermeskeil und Beatrice Schmitt eine weitere Tradition begründet: Mit seinen neuen Arbeiten feiert er Premiere in der Bücherhütte. „Wir haben uns angefreundet. Daher hat sich das so ergeben“, verrät die Buchhändlerin, die vor ein paar Jahren mit ihrem Geschäft an den Waderner Marktplatz umgezogen ist. „Zur Waderner Buchwoche tun wir unser Möglichstes, dass er in dem wunderschönen Kinosaal lesen kann“, sagt Schmitt. Und das wird auch zum 20-jährigen Jubiläum so sein.