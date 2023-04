Kunst und Kultur Hinter jeder Tür verbarg sich Kunst

Liebe zur Natur empfindet auch Thomas Burgard in der Stadtbücherei, der sich fotografisch mit dem Mikrokosmos befasst. Leuchtende Blüten, Insekten, bei denen man jedes Härchen, jede Schuppe auf einem Schmetterlingsflügel erkennen kann, öffnen den Blick für eine Welt, an der man oft achtlos vorüber schreitet. In Büchern wie „Toni im Glück“ oder „Kleine Freunde“ und bei seinen Besuchen in Kindergärten und Schulen weckt er Interesse und Liebe für diese kleinen Geschöpfe, die oft übersehen oder sogar als „Schädlinge“ bekämpft werden.