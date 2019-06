Wadern : Waderner hat schweren Unfall in Saarlouis verursacht

Wadern/Saarlouis Der Autofahrer, der am Donnerstag nach einem von ihm verursachten schweren Verkehrsunfall zu Fuß geflüchtet war, stammt aus der Stadt Wadern. Dies teilte die Polizei-Inspektion Saarlouis am Freitag mit.

Am Tag zuvor hatte der Mann gegen 12.30 Uhr in der Walter-Bloch-Straße in Saarlouis einen schweren Verkehrsunfall verursacht, bei dem zwei Personen verletzt worden waren. In einer Kurve hatte der 26-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, war in den Gegenverkehr geraten und dort mit dem Ford eines 22-Jährigen aus Überherrn kollidiert. Danach war er frontal mit einem weiteren Fahrzeug zusammengestoßen. Die 52-Jährige am Steuer dieses Pkws wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.