Nach Zusammenstoß mit zwei Schwerverletzten in Wadern : Unfall-Verursacher stellt sich der Polizei

(Symbolfoto) Foto: dpa/Monika Skolimowska

Der Mann, der am Sonntagmorgen verursacht hatte, hat sich bei der Polizei gemeldet. Wie die Polizei-Inspektion Nordsaarland mitteilt, ging der Mann am frühen Nachmittag in Merzig zur Polizei und gab zu, an dem Unfall beteiligt gewesen zu sein.

Es handelt sich laut Polizei um einen 22-Jährigen aus Orscholz, der sich bei der folgenden Vernehmung geständig zeigte.