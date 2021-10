Zwei verletzte Personen : Zwei Autos stoßen in Nunkirchen frontal zusammen

Wadern/Nunkirchen Zwei Menschen wurden bei einem Zusammenstoß ihrer Autos in Nunkirchen leicht verletzt. In Folge des Unfalls musste die Straße am Mittwoch voll gesperrt werden.

Glimpflich verlief ein Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der in Nunkirchen innerorts gelegenen B 268 am Mittwoch, 13. Oktober, bei dem zwei Menschen leicht verletzt wurden. Eine 51-jährige Frau aus Losheim am See kam in Richtung Losheim fahrend in einer Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn, teilt die Polizei Nordsaarland mit.

Dort kollidierte sie mit dem entgegenkommenden Auto eines ebenfalls aus Losheim stammenden 37-jährigen Mann. Dessen Fahrzeug kippte durch den Zusammenstoß auf die Beifahrerseite. Die beiden Unfallbeteiligten wurden mit leichteren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert.