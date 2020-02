Bei der Jahreshauptversammlung der VdK-Ortsgruppe Wadrilltal-Löstertal wurden die Mitglieder (vorne v.l.) Roland Simon, Siegfried Schmitt und Hermann Weber durch den Vorsitzenden (hinten v.l.) Bernhard Schmitt und Kresivorsitzenden Lutwin Scheuer für 20-jährige Zugehörigkeit zum VdK mit dem Ehrenzeichen in Silber und Ehrenurkunde ausgezeichnet. Foto: eb

Wadrilltal Ortsverband Wadrilltal-Löstertal des Sozialverbandes ehrte auf Jahreshauptversammlung langjährige Mitglieder – im Beisein der 108-jährigen Maria Latz.

Die Ehrung langjähriger Mitglieder, die vom Kreisvorsitzenden Scheuer zusammen mit dem Ortsgruppen-Vorsitzenden Schmitt vorgenommen wurde, war ein Höhepunkt der Versammlung. Für ihre 20-jährige Mitgliedschaft im Sozialverband Saarland sind aus Wadrilltal die Mitglieder Roland Simon, Siegfried Schmitt und Hermann Weber, Beisitzer im Vorstand des VdK-Ortsverbandes, mit dem Ehrenzeichen in Silber und einer entsprechenden Ehrenurkunde ausgezeichnet worden. Die nicht anwesenden Mitglieder aus dem Löstertal, Brunhilde Fandel, Monika Kaufmann und Walter Kaufmann, werden vom Vorstand bei passender Gelegenheit für ihre 20-jährige Mitgliedschaft noch geehrt. Scheuer und Schmitt würdigten die Treue der Mitglieder, denn nur mit verlässlichen Mitgliedern könne der VdK für Gerechtigkeit innerhalb der Sozialpolitik kämpfen.

In einem weiteren Redebeitrag berichtete Scheuer, der dem Ortsverband im Hochwald darüber hinaus eine sehr engagierte Arbeit bescheinigte, über aktuelle Themen des Saar-Sozialverbandes, der stattliche 50 000 Mitglieder zählt. „Alljährlich 1000 Mitglieder ohne großartige Werbung zu gewinnen, ist ein Zeichen dafür, dass im reichen Deutschland die sozialen Probleme nicht weniger, sondern immer mehr werden“, betonte der Kreisvorsitzende. Von daher habe der Bundesverband die Kampagne „Wie geht eine gerechte Rente, geht das überhaupt?“ ins Leben gerufen, um sich damit um die große Unzufriedenheit der Bevölkerung zu kümmern. „Wer das Vertrauen der jüngeren Menschen in unseren Sozialstaat zurückgewinnen will, muss bei einer gerechten Rente anfangen“, betonte Scheuer.