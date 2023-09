Keine guten Nachrichten für Autofahrer LfS: Ampelregelung an Kreisel in Wadern bleibt bis zum Frühjahr

Der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) hat die bisher einseitige Verkehrsführung, die Ende März aufgrund einer größeren Fahrbahnsetzung in der Franz-Haas-Straße erforderlich wurde, durch eine Ampelregelung ersetzt (die SZ berichtete). Dennoch wird es nach Auskunft des Landesbetriebes noch eine geraume Zeit in Anspruch nehmen, die grundlegenden Schäden, die zu den Verkehrseinschränkungen in diesem Bereich (Kreisverkehr am Ortseingang von der Birkenfelder Straße bis zum Haco-Einkaufszentrum) führen, zu beheben. In einer Pressemitteilung heißt es: „Bei der Behebung der Schäden am Durchlassbauwerk 165 in Wadern (Kreisverkehr am Ortseingang) erweist sich die Frage der bauzeitlichen Wasserführung als zentrale Herausforderung.“ Alle bisher seitens des LfS geprüften, kurzfristig umsetzbaren Varianten wie beispielsweise das Einbringen einer Gewässersohle aus Beton „bergen das Risiko der Überschwemmung angrenzender Grundstücke im Falle von Starkregenereignissen während einer temporären Bachverrohrung“. Die Betonwände des Durchlasses, durch den der Wadrillbach unter dem Kreisel hindurch fließt, weisen starke Schäden auf, weswegen Wasser ins Erdreich gelangen kann – mit der Folge, dass die Fahrbahn im Bereich des Kreisverkehrs abgesackt ist. Selbst die geprüften kurzfristig umsetzbaren Varianten „hätten in jedem Fall einen mittelfristig umzusetzenden Ersatzneubau des Durchlasses erforderlich gemacht“, erklärt der Landesbetrieb. Und dieser Neubau der Durchlaufröhre würde mit noch gravierenderen Verkehrsbeschränkungen einhergehen. Der LfS arbeite nach eigenem Bekunden weiter an einer Lösung, die das Risiko einer Überschwemmung minimiert. „Hierzu werden nun auch Varianten geprüft, die nicht kurzfristig noch in 2023 umgesetzt werden können, die aber eine langfristige Lösung darstellen und einen Ersatzneubau entbehrlich machen.“