Neue Azubis in Büschfeld : Ein zweitägiges Seminar zum Auftakt in die Arbeitswelt

Büschfeld Bei Saargummi in Büschfeld haben 20 junge Leute mit ihrer Ausbildung begonnen. Der Start: gegenseitiges Kennenlernen in lockerer Atmosphäre.

Bei dem Unternehmen SaarGummi hat für 20 junge Menschen der Einstieg ins Berufsleben mit einem zweitägigen Seminar in Losheim am See begonnen. Für Geschäftsführung und Ausbildungsverantwortliche des Herstellers von Dichtungssystemen steht nach ihren Worten nicht nur die Vermittlung fachlichen Wissens im Fokus. Saargummi lege von Anfang an genauso großen Wert auf Gemeinschaft und Teamwork, teilte das Unternehmen mit.