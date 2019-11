Wadrill Die Polizei-Inspektion Nordsaarland in Wadern sucht nach Zeugen eines Zwischenfalls in der Nacht auf Donnerstag.

Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Donnerstag in Wadrill ein Auto beschädigt und ist dann einfach abgehauen. Wie die Polizei-Inspektion Nordsaarland mitteilt, war der blaue Hyundai i20 in der Straße „In der Hohlgaß“ abgestellt. Durch ein vorbeifahrendes Auto wurde er an der Fahrerseite beschädigt. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sich der Fahrer des Autos.