Vier Autos beteiligt : Mehrere Verletzte bei Unfall zwischen Nunkirchen und Bardenbach

Nach einem Unfall auf der L 148 bleibt die Strecke mehrere Stunden gesperrt.

Mehrere Menschen sind bei einem Unfall am Donnerstagmorgen auf der L 148 zwischen Nunkirchen und Bardenbach verletzt worden. Wie die Polizei-Inspektion Nordsaarland mitteilt, war gegen 6.30 Uhr ein 27-Jähriger aus Wadern mit seinem Auto in Richtung Wadern unterwegs. Nach einer Rechtskurve geriet er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und prallte mit seinem Wagen frontal gegen das Auto einer 33-Jährigen aus Wadern, die in die andere Richtung fuhr.