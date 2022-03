Polizei fahndet nach junger Frau : Junge Frau baut Unfall und haut mit kaputtem Auto ab

Nunkirchen Der 1er-BMW der Unbekannten hat große Schäden. Deswegen hofft die Polizei auf wertvolle Hinweise.

Eine Unbekannte hat am Samstag, 19. März, um 17 Uhr in Nunkirchen einen Unfall verursacht und ist danach einfach weitergefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern oder ihre Angaben zu hinterlassen. Sie und ihre Beifahrerin, nach Angaben der Polizei beide junge Frauen, bogen aus Richtung Büschfeld kommend nach links auf die L 148 Richtung Nunkirchen-Ortskern ab, als sie die Vorfahrt einer 38-jährigen Frau aus Merzig missachteten. Die Merzigerin fuhr einen weißen Toyota Aygo, der durch die Wucht des Aufpralls sogar herumschleuderte. Außerdem entstand an beiden Autos großer Schaden. Dennoch fuhr die Unbekannte einfach auf und davon.