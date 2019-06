Unfall in Büschfeld : Radfahrer stürzt und verschwindet

Büschfeld In Büschfeld ist ein Fahrradfahrer gestürzt und vom Unfallort verschwunden. Die Polizei in Wadern sucht nun Zeugen.

Ein Fahrradfahrer ist am Sonntag in Büschfeld in der Limbacher Straße auf die Fahrbahn gestürzt, teilt die Polizeiinspektion Nordsaarland mit. Bevor Rettungskräfte an der Unfallstelle waren, habe ein schwarzer Audi den Gestürzten mitgenommen, beschreiben es Zeugen laut Polizeibericht. Das Fahrrad sei von einer weiteren Person weggebracht worden. Es ist weder klar, wer der Fahrradfahrer ist, noch wie schwer er verletzt wurde.