Kostenbach : Mann fährt betrunken gegen Hauswand in Wadern – Totalschaden

Mann fährt betrunken gegen Hauswand in Wadern – Totalschaden

Wadern Der Bewohner eines Hauses in Wadern ist unsanft geweckt worden, als ein Auto in der Nacht gegen die Hauswand krachte. Der Fahrer war anscheinend betrunken und bestritt zunächst alles.

In Wadern ist in der Nacht zum Sonntag ein Mann unter Alkoholeinfluss mit seinem Auto in eine Mauer gekracht. Das teilte die Polizeiinspektion Nordsaarland mit.