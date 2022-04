Polizei sucht Hinweise : Unbekannter lädt bei Dagstuhl illegal Müll ab

Dagstuhl Besonders dreist: Der Unbekannte hat seinen Müll auch noch direkt in der Nähe des Wertstoffhofs abgeladen. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Unbekannte haben im Bereich der Kläranlage in Dagstuhl illegal Müll entsorgt – und das auch noch in der Nähe des Wertstoffhofs des EVS. Wie die Polizeiinspektion Nordsaarland mitteilt, wurde die am Samstag gegen 14.50 Uhr gemeldet. Ein Spaziergänger konnte aus der Ferne ein Fahrzeug erkennen, welches dort anhielt und Gegenstände in die Hecke warf. Es handelte sich dabei um Seitenteile und Schubladen eines alten Möbelstückes. Der Bereich wird von vielen Bürgern zum Spaziergang und zum Hundeausführen genutzt.