Polizei fahndet in Wadern : Glastür mit Gullydeckel eingeworfen, Motorrad geklaut

Wadern Getroffen hat es eine Tischlerei in Wadern.

Unbekannten haben in der Nacht auf Dienstag, 22. März, in Wadern einen Gullydeckel vor den Geschäftsräumen einer Tischlerei ausgehoben und ihn dann in die gläserne Eingangstür geworfen. Danach stiegen sie in den Laden ein und klauten ein hochwertiges 125-er-Motorrad aus dem Schaufenster. Von den Tätern fehlt jede Spur, das Motorrad aber tauchte einige Zeit später abgedeckt wieder auf, wie die Polizei Nordsaarland mitteilt. Inzwischen ist es wieder beim Eigentümer.