Polizei fahndet Unbekannte töten Hühner und Enten in Noswendel

Unbekannte haben in Noswendel mehrere Hühner und Laufenten gestohlen oder getötet. In einem Stall lagen 13 Hühner leblos auf dem Boden und drei Enten, 14 Hühner waren gänzlich verschwunden. Das meldet die Polizeiinspektion Nordsaarland. Die Tat muss zwischen Freitag, 26. Mai, 16.30 Uhr, und Samstag, 27. Mai, 12.30 Uhr, gesehen sein. Die Tiere kamen offenbar auf unterschiedliche Weise zu Tode. Einigen fehlte der Kopf, andere hatten Einstichstellen. Wiederum andere wiesen Quetschungen am Hals auf. Eine Expertise steht zwar noch aus, aber Hinweise darauf, dass ein anderes Tier die Vögel gerissen haben könnte, gibt es nicht. Viele Indizien sprechen für menschliches Handeln. Spuren wurden gesichert, Kontakt zur Naturwacht Saarland aufgenommen und ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt eingeleitet.