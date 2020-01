Wadern : Über Nacht verschwanden die Kennzeichen

ARCHIV - ILLUSTRATION - Ein Blaulicht leuchtet am 27.07.2015 in Osnabrück (Niedersachsen) auf dem Dach eines Polizeiwagens. (zu dpa «Kuriose Polizeimeldungen: Die Ordnungshüter 2017 im Einsatz» vom 08.12.2017) Foto: Friso Gentsch/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++. Foto: dpa/Friso Gentsch

Wadern Gleich an drei geparkten Fahrzeugen haben unbekannte Täter in der Nacht zum Samstag die Kfz-Kennzeichen gestohlen. Wie die Polizei-Inspektion (PI) Nordsaarland mitteilte, waren alle drei Fahrzeuge im Besitz der Deutschen Post und in der Poststraße in Wadern abgestellt.

