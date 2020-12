Langfinder machen in Wadern Beute : Diebe räumen in Wadern 1500 Euro vom Konto ab

ARCHIV - 27.07.2015, Niedersachsen, Osnabrück: Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. (Illustration zu "Seehofer verbietet Neonazi-Gruppe «Wolfsbrigade 44»") Foto: Friso Gentsch/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Friso Gentsch

Wadern Unbekannte haben am Freitag um die Mittagszeit in Wadern einer 77-jährigen Frau den Geldbeutel gestohlen. Das hat die Polizei-Inspektion Nordsaarland mitgeteilt. Das Opfer aus Nonnweiler war beim Einkauf in einem Lebensmitteldiscounter, als die Diebe zuschlugen.