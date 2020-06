Autofahrer rast durch Lockweiler : Autofahrer gefährdet in Lockweiler Fußgänger

Lockweiler Autofahrer gefährdet Fußgänger

(ots) Ein Autofahrer hat mit einem roten Cabrio der Marke Mitsubishi Colt in der Nacht zum Freitag auf Samstag in Lockweiler einen Fußgänger gefährdet. Das hat die Polizei-Inspektion Nordsaarland mitgeteilt. Um 22.48 Uhr war der Unbekannte mit hoher Geschwindigkeit durch den Steinkreuzweg gerast und hatte durch seinen Fahrstil den Mann in Gefahr gebracht – nicht die einzige Rüpelhaftigkeit, wie die Polizei berichtet. Wenige Minuten später wurde der Wagen auf der Strecke zwischen Lockweiler und Krettnich beobachtet. Mit seinem Auto, an dem Zweibrücker Kennzeichen (ZW) angebracht waren, drehte der Fahrer auf einer Wiese in Lockweiler sogenannte „Donuts“. Zeugen hatten sich das Kennzeichen gemerkt und der Polizei mitgeteilt. Die Beamten fanden heraus, dass das Fahrzeug bereits im April abgemeldet worden war. Demnach besteht laut Polizei kein Versicherungsschutz für das Cabrio. Auch soll es Unfallspuren aufgewiesen haben. abgelesenen Kennzeichen von Zeugen wurde das Fahrzeug bereits im April abgemeldet. Demnach besteht kein Versicherungsschutz für das Cabrio.