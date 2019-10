Polizei sucht Hinweise : Unbekannte beim Diebstahl von Kennzeichen in Steinberg gestört

Steinberg Die Polizei sucht nach zwei Unbekannten, die in der Nacht auf Dienstag in Steinberg versucht haben, ein Autokennzeichen zu stehlen.

Ein aufmerksamer Autobesitzer hat in der Nacht auf Dienstag in Steinberg den Diebstahl seiner Autokennzeichen vereitelt. Wie die Polizei-Inspektion Nordsaarland mitteilte, versuchten gegen 1.15 Uhr zwei Unbekannte, das hintere Kennzeichen des Ford Focus, der in der Eichenlaubstraße abgestellt war, zu stehlen. Der 60-Jährige Fahrzeughalter störte sie jedoch dabei, da er durch die Geräusche aufmerksam auf die beiden geworden war. Das Kennzeichen wurde nicht entwendet, sondern hing noch halb an der Halterung.