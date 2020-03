Gefahr im Hochwald : Sturmböen lassen Bäume im Hochwald umstürzen

Wadrill/Weiskirchen Das Sturmtief „Charlotte“ ist am Samstagmittag über die Region hinweg gezogen.

Gegen 17.15 Uhr entwurzelte der Mini-Sturm auf der K 69 zwischen Mandern/Waldweiler (Rheinland-Pfalz) und dem saarländischen Weiskirchen einen Baum, den am Rand der Straße stand. Jedoch fiel er nicht komplett um, sondern blieb in anderen Bäumen hängen. Die Feuerwehre sperrte die Straße und rückte mit schwerem Gerät an. Mit einer Seilwinde wurde der Baum zu Boden gezogen, so dass die Einsatzkräfte ihn zersägen und von der Kreisstraße beseitigen konnten. Auch hier war die Feuerwehr eine Stunde im Einsatz, bis der Verkehr wieder freigeben werden konnte.