Neuer Treffpunkt in Iwwerloshem Überlosheimer nehmen ihr Mehrgenerationenhaus in Betrieb

Waren die Gründung des Vereins Dorfclub Iwwerloshem (DC I) vor sieben Jahren und der Spatenstich zum Bau des Mehrgenerationenhauses im Mai vergangenen Jahres schon Höhepunkte in der Geschichte des Büschfelder Ortsteiles, so war die offizielle Einweihung des neuen Gebäudes vor wenigen Tagen ein weiterer ganz großer Meilenstein. Alle Generationen des Stadtteils Büschfeld und insbesondere des Ortsteils Überlosheim waren auf den Beinen und feierten am vorletzten Tag im August gemeinsam mit Umweltministerin Petra Berg und Bürgermeister Jochen Kuttler die Inbetriebnahme ihres Mehrgenerationenhauses. Der Neubau zeigte bereits am ersten Tag, wie wichtig seine Funktion für die generationenübergreifende Dorfgemeinschaft ist.