230 Einwohner hat der Ort Überlosheim bekommt endlich sein Mehrgenerationenhaus

Endlich ist es so weit: Nach 15-monatiger Bauzeit seit dem Spatenstich im Mai vergangenen Jahres wird im 230-Einwohner zählenden Ort Überlosheim, der zum Waderner Stadtteil Büschfeld gehört, ein Mehrgenerationenhaus (MGH) an diesem Freitag, 30. August, ab 15 Uhr eingeweiht. Treibende Kraft für die Errichtung dieses Gebäudes ist der Verein Dorfclub Iwwerloshem (DCI) gewesen, der im Oktober 2017 nach einer verrückten Idee gegründet wurde. Ziel der Vereinsgründung war es, mit ehrenamtlichem Engagement eine lebendige und aktive am Gemeinsinn orientierte Dorfgemeinschaft aus der Taufe zu heben und mit Leben zu füllen. Gemeinsam wurden Projekte im Ort realisiert, Arbeitseinsätze zur Verschönerung des Dorfes durchgeführt und auch Feste wie Weihnachtsmarkt, Hexennacht oder Dorffest ordentlich gefeiert.