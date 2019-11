Kostenpflichtiger Inhalt: Podiumsdiskussion in Wadern : Der Standort für die neue Klinik bleibt unklar

Diskutierten in der Waderner Halle über die Nordsaarlandklinik (von links): Moderatorin Nelly Theobald, Gesundheitsministerin Monika Bachmann, Magnus Jung, gesundheitspolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Michael Quetting von Verdi, Dr Christoph Stöhr, Bürgermeister Jochen Kuttler und BI-Sprecher Bernd Schröder. Foto: Werner Krewer

Wadern Mehr als 700 Zuhörer verfolgten die Podiumsdiskussion, zu der die Bürgerinitiative Nordsaarlandklinik am Montag einlud.

Ende März will Monika Bachmann einen Träger für die Nordsaarlandklinik gefunden haben. Diesen Zeitplan nennt sie bei der Podiumsdiskussion am Montagabend in der vollbesetzten Herbert-Klein-Halle in Wadern. Gut 150 Briefe sind nach den Worten der Gesundheitsministerin an potenzielle Träger aus ganz Deutschland verschickt worden. Als Fachgebiete für das Haus, das bis zu 300 Betten haben soll, kann sie sich unter anderem vorstellen: Innere Medizin, konservative Orthopädie, Hämatologie, Onkologie, allgemeine Chirurgie, Orthopädie, Geriatrie inklusive einer Tagesklinik, Intensivmedizin.

Die Einrichtung dieser Abteilungen hat die CDU-Politikerin nach ihren Worten auf ihrer Agenda stehen, wenn sie ab Januar mit ihrem Staatssekretär Stefan Kolling Klinken putzen geht. Möglichen Zweifeln, die den Abend über geäußert werden, setzt sie immer wieder den Satz „ich bin optimistisch“ entgegen.

Dicht an dicht drängen sich die Zuhörer in der Herbert-Klein-Halle. Hatten Waderns Ortsvorsteher Stephan Regert und seine Mitstreiter 360 Stühle aufgestellt, müssen sie kurz vor dem Beginn der Podiumsdiskussion noch einmal ran. Schließlich reihen sich am Ende fast doppelt so viele Stühle aneinander. Weitere Gäste nehmen Platz auf den Bänken an der Wand.

Nach den Worten von Bernd Schröder, Sprecher der Bürgerinitiative (BI) Nordsaarlandklinik, jährt sich in den nächsten Tagen das zweite Mal, dass die Marienhaus GmbH das Krankenhaus in Wadern geschlossen hat. Hat man dem Jahrestag laut Schröder im vergangenen Jahr mit einer Mahnwache gedacht, habe die BI für dieses Jahr eine Podiumsdiskussion ausgesucht. Bei dieser redeten neben der Gesundheitsministerin von der CDU der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses im saarländischen Landtag, Dr. Magnus Jung von der SPD, Michael Quetting von Verdi, Waderns Bürgermeister Jochen Kuttler und der Sprecher der BI Nordsaarlandklinik, Bernd Schröder. Die Rundfunkjournalistin Nelly Theobald moderierte die Diskussion über die Zukunft der gesundheitlichen Versorgung im Hochwald.

Die Investitionskosten für den Bau eines Hauses mit rund 300 Betten schätzt die Gesundheitsministerin auf rund 120 Millionen Euro. „Die Landesregierung muss hier etwas leisten. Und wir müssen bei den Haushaltsberatungen ernsthaft darüber reden.“ Auf einen Standort, an dem die Klinik hochgezogen werden soll, lässt sich Bachmann nicht festlegen – mit Verweis auf den künftigen Träger, dem man nicht vorgreifen will.

„Wo beginnt für sie das Nordsaarland?“, will Renate Hausen aus dem Publikum wissen. Günther und Ute Barth von der BI fordern von Landrätin Daniela Schlegel-Friedrich und Helma Kuhn-Theis ein Standortbekenntnis zu Wadern. „Das müssen Sie später machen. Beide sind nicht im Podium“, kommentiert die Moderatorin den Wunsch von Ute Barth. Auch SPD-Mann Magnus Jung hält sich bedeckt. Unter dem Beifall der Zuhörer bietet Jörg Reinert, der im Rettungsdienst arbeitet, den Verantwortlichen an, sie an freien Tagen bei der Suche nach einem guten Standort zu unterstützen – bei einer gemeinsamen Tour im Rettungswagen. Derweil steht für Kuttler außer Frage, dass es Wadern sein sollte. „Wir sind Mittelzentrum, unsere Kommune ist von den nächsten Krankenhausstandorten Merzig und St. Wendel rund 30 Kilometer entfernt und uns wurde vor zwei Jahren ein Krankenhaus dicht gemacht“ – Argumente, die im Saal begeisterten Beifall finden. Das Gleiche gilt für seine Ankündigung, zusammen mit dem Waderner Stadtrat für den Standort in Wadern kämpfen zu wollen. Dass jetzt mögliche Träger Post aus dem Hause von Monika Bachmann erhalten, mache ihn zufrieden. Dies sei eine grundlegende Änderung gegenüber 2017. Unter dem Applaus des Publikums lobt er das Engagement der BI und der Bevölkerung.

Die Ankündigung von Bachmann, mit einem Interessenbekundungsverfahren einen Träger zu suchen, nennt der gesundheitspolitische Sprecher der SPD, Magnus Jung, einen Schritt in die richtige Richtung. „Man darf aber keine Erwartungen wecken, die man nicht erfüllen kann.“ Bei der Nordsaarlandklinik muss eine Lösung gefunden werden, die mehrere Träger betrifft, meint Jung, auch Ortsvorsteher von Kastel, mit Blick auf die Kliniken in der Umgebung. Er plädiert für Gespräche mit saarländischen Trägern. Nach seinen Worten sind im letzten Krankenhausbedarfsplan Betten aufgebaut worden. Derweil fürchtet Bernd Schröder, dass ein privater Betreiber nur darauf aus sein könnte, Gewinn zu machen. Bachmann beschwichtigt: Es kämen weder Heuschrecken noch Paradiesvögel zum Zuge, versichert sie.

Der Grund für den Notstand des Gesundheitswesen liegt laut Michael Quetting, Pflegeauftrager von Verdi, in der Ökonomisierung. Er fordert einen schnellen Paradigmenwechsel. „Der Mensch muss in den Mittelpunkt gestellt werden.“ Deswegen habe Verdi 2013 ein Konzept für ein Verbundklinikum Saar in demokratischer Kontrolle vorgeschlagen, um unterschiedliche Interessen im Gesundheitswesen zu vereinen. Er nennt stationäre Versorgung eine staatliche Pflichtaufgabe im Rahmen der gesellschaftlichen Daseinsvorsorge – eine These, der Jochen Kuttler zustimmt. „Ich bin kein großer Freund von Sahra Wagenknecht.“ Doch mit ihrer Behauptung, dass Krankenhäuser nicht wirtschaftlich arbeiten müssten, habe sie den Nagel auf den Kopf getroffen.

Renate Hausen präsentierte eine Mappe mit über 10 000 Unterschriften bei der Diskussion. Foto: Werner Krewer