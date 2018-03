später lesen Volleyball TV Lockweiler beendet Saison als Vierter Teilen

Der großen Abrissparty folgte ein kleiner Absturz: Nach den glatten 3:0-Erfolgen am letzten Heimspieltag gegen den TV Saarwellingen und den TV Limbach (danach wurde die Halle wegen Renovierungsarbeiten gesperrt) kassierten die Volleyballerinnen des Verbandsligisten TV Lockweiler noch zwei Niederlagen. Beim Tabellendritten TL Hüttersdorf und beim Tabellenfünften TV Lebach II gab es für die Lockweilerinnen zwei 0:3-Niederlagen. Dadurch fiel die Mannschaft im Saisonendspurt in der Tabelle noch auf den vierten Platz zurück. Schade für die Mannschaft: Die Vize-Meisterschaft verpasste der TVL am Ende nur um zwei Punkte.