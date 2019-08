Noswendel : Trödelmarkt in Noswendel

Noswendel Das Gebiet um den Noswendeler See ist am Samstag, 10., und Sonntag, 11. August, Schauplatz eines Trödelmarktes. Die Stände können schon am Freitag, 9. August, ab 15 Uhr aufgebaut werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Ley