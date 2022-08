Haussammler müssen sich ausweisen können : Falscher Priester aus Indien: Bistum Trier gibt Handlungsempfehlung

Foto: dpa/Friso Gentsch

Wadern Mindestens zwei Familien in Wadern sind auf einen mutmaßlichen Betrüger hereingefallen, der sich am Wochenende als indischer Priester ausgegeben und vermeintlich Spenden für Frauen und Kinder in Indien gesammelt hat (wir berichteten).