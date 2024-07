Radsportler Tom Dubois Ein Spätstarter auf der Überholspur

In diesem Raum legt er die Grundlage. Mit Blick auf sein eingerahmtes erstes Trikot, auf viele Startnummern und einige Fitnessgeräte steht in einer Ecke ein Indoor-Fahrrad. Hierauf trainiert Tom Dubois für seine Erfolge. „Ich sitze am Tag nie weniger als zwei Stunden auf dem Rad. Gerade im Winter macht das einfach Spaß.“ Man erkennt sofort: Der 22-Jährige hat seine Leidenschaft gefunden.