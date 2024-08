Hiobsbotschaft für Beschäftigte Schock über Stellenabbau bei Thyssenkrupp in Lockweiler: „400 Leute sind schon echt krass“

Rund 600 Mitarbeiter der Firma Thyssenkrupp kamen am Freitag zur Betriebsversammlung in der Herbert-Klein-Halle in Wadern. Dort bestätigte die Geschäftsführung die geplante Streichung von 400 Arbeitsplätzen. Die Menschen wirken angespannt, die Luft ist zum Schneiden dick.