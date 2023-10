Manche Jugendliche brachten die Eltern dabei Viele Einblicke in Berufe bei Thyssenkrupp

Der Karosseriebauer und Automobilzulieferer Thyssenkrupp Automotive Body Solutions hatte an seinem Standort in Lockweiler erneut zum Tag der Ausbildung eingeladen. Nach der Wiedereinführung dieses Tages im Vorjahr nach der Corona-Pause konnte das Unternehmen wieder mehr als 100 Schülerinnen und Schüler aus den Abschlussklassen der weiterführenden Schulen aus dem Umkreis begrüßen, um über die vielseitigen Ausbildungsmöglichkeiten des Unternehmens zu informieren und praktische Einblicke in den Ausbildungsalltag zu geben.