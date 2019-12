Wadern : Dank für treue Einsatzkräfte

Beim Helferabend und zugleich Jahresabschluss des THW Wadern wurden verdiente Mitglieder besonders ausgezeichnet. Foto: eb

Wadern Das THW Wadern zog Jahresbilanz: 11 000 Stunden engagierten sich die Helfer bei Veranstaltungen.

Zum Helferabend mit Jahresrückblick und Ehrungen für besondere Verdienste hatte sich die Helfervereinigung des Technischen Hilfswerkes (THW) Wadern in ihrer Dienststelle vor wenigen Tagen eingefunden. Als Gäste konnte Ortsbeauftragter Daniel Melchior von der Regionalstelle Merzig Claudia Weiler (Bundesfreiwilligendienst) und Marie-Christine Bach (Einsatzunterstützung) begrüßen.

„Das laufende Jahr war an Einsätzen eher etwas ruhig, dennoch haben wir nicht auf der faulen Haut gelegen“, sagte Melchior. „Es wurden Veranstaltungen unterstützt – von Fastnachtsumzügen bis hin zu Musik-Events, dazu viel Zeit in die Ausbildung und Übungen investiert. Die Teilnahme am Bundesjugendlager in Thüringen war ein Höhepunkt“, zählte er auf. Insgesamt sind ihm zufolge 11 000 Einsatzstunden geleistet worden. Zudem sei die Neuausrichtung des THW schneller vorangeschritten als anfänglich vermutet. Die zweite Bergungsgruppe und die Fachgruppe Beleuchtung seien Geschichte und durch die Fachgruppe N (Notversorgung und Notinstandsetzung) ersetzt worden. „Zusätzlich haben wir eine Fachgruppe Räumen Typ C erhalten.“ Es fehlte zwar noch einiges an der Ausstattung, „aber immerhin haben wir aufgrund der Ausbildung schon drei Fahrberechtigte für den Teleskoplader“, zeigte sich Melchior mit der Neuerung zufrieden.

Im Hinblick auf die Liegenschaft der Ortsgruppe hegt der Ortsbeauftragte nach seinen Worten die vage Hoffnung, dass in zehn Jahren der Jahresabschluss in einer neuen Unterkunft gefeiert werden könne. Mit Blick auf das kommende Jahr hob Melchior die Feierlichkeiten zum 60-jährigen Bestehen des Ortsverbandes hervor. Die Jugendgruppe darf auf 45 Jahre zurückblicken. Auch ein Datum, wann das Fest steige, sei bereits festgezurrt. „Gefeiert wird am 18. Oktober in kleinem Rahmen mit einer Feierstunde im Öttinger Schlösschen.“

Marie-Christine Bach und Claudia Weiler von der Regionalstelle Merzig würdigten in ihren Grußworten die ehrenamtliche Arbeit der Waderner THWler, deren Arbeit von unschätzbarem Wert für das Gemeinwohl sei. Ohne Menschen, die neben Vollzeitjob, Familie, Freundeskreis und Hobbys ihre Zeit einem Ehrenamt im THW widmen, würde das System eines ehrenamtlich getragenen Zivil- und Katastrophenschutzes nicht funktionieren. „Deshalb danken wir heute von Herzen allen ehrenamtlichen Einsatzkräften und all jenen, die sie unterstützen“, hoben beide hervor.