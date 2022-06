Theater-AG inszeniert Dürrenmatts „Die Physiker“ : Verrücktes Theater am Hochwald-Gymnasium

Schwester Monika (Leonie Weber) gesteht Möbius (Matteo Vontz) ihre Liebe Foto: Hochwald-Gymnasium Wadern

Wadern Einen besonderen Abend erlebten die Zuschauerinnen und Zuschauer bei der Theateraufführung „Die Physiker“ am Hochwald-Gymnasium vergangene Woche. An der Saaltür von zwei Krankenschwestern im Sanatorium „Les Cerisiers“ begrüßt, wurden die Gäste im Nu zu Patientinnen und Patienten in der Welt von Dürrenmatts Komödie.

Ein Schrei ertönt und der Vorhang öffnet sich: Auf der Bühne erscheinen Polizisten, die gerade ihren Ermittlungen nachgehen. Denn in der psychiatrischen Klinik haben sich innerhalb kurzer Zeit zwei schreckliche Morde zugetragen. Inspektor Voß ist sichtlich verzweifelt. Nicht nur die wenig kooperative Oberschwester und die exzentrische Chefärztin bringen ihn um den Verstand, sondern auch die Patienten. Unter ihnen befinden sich drei Physiker, von denen sich einer für Newton und einer für Einstein hält. Doch der dritte Physiker, Johann Wilhelm Möbius, bleibt zunächst im Verborgenen. Erst später stellt sich heraus, dass er ein Geheimnis verbirgt, dass die ganze Welt an den Abgrund führen könnte.

„Verrückte Charaktere, überraschende Wendungen und die Frage nach der Verantwortung der Wissenschaft machen Dürrenmatts Klassiker auch heute noch zu einem aktuellen, sehenswerten Stück“, findet Regisseur Yannik Trampert. Der Lehrer und Theaterpädagoge hat die Leitung der Theater-AG seit diesem Schuljahr übernommen und ist mit seinen Schülerinnen und Schülern sehr zufrieden: „Ich habe selten eine Gruppe erlebt, die so harmonisch miteinander umgeht und so toll als Ensemble zusammenarbeitet.“ Besonders die für Dürrenmatt typische Mischung aus Tragik und Komik wurde von den jungen Darstellerinnen und Darstellern sehr gut zum Ausdruck gebracht, betont Trampert. Für herzhaftes Lachen sorgten neben den schrulligen Physikern auch die drei Buben mit ihrem Blockflötenspiel und die Pfleger-Truppe, die mit ihren Muskeln posierten. Doch innerhalb von Sekunden konnte die Stimmung ins Ernste oder gar Grauenvolle umschlagen, wenn Möbius vor seiner Familie den Verrückten spielte oder Fräulein Doktor von Zahnd schließlich ihren eigenen Wahnsinn enthüllte. Im Kontrast dazu standen ruhige, gefühlvolle Momente, wie die Liebesszene zwischen Möbius und Schwester Monika.

Möbius (Matteo Vontz) rät Schwester Monika (Leonie Weber) zu fliehen Foto: Hochwald-Gymnasium Wadern