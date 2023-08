Theateraufführung Theater in Wadrill: „Ön sauwer Wahl?“

Vier Jahre war es ruhig im Wadrilltal, jetzt gibt es wieder Theater. Nicht etwa, dass sich die Dorfbevölkerung in die Haare gekriegt hat, sondern vielmehr betreten die tollen Laienschauspieler im alten Pfarrheim wieder ihre geliebten Bühnenbretter. Zur Aufführung gelangt „Ön sauwer Wahl?“, eine überaus witzige „Komeedi ön drej Akten of Wadrejler Platt“. Es ist das erste Theaterstück, das Regisseur Manfred Bonertz selbst geschrieben hat. Trotz der langen Pause kennen die Laiendarsteller kein Premierenfieber. Auch wenn so manch alter Hase von früheren Aufführungen fehlt, so kennen die Wadriller Theaterfreunde keine Nachwuchssorgen. „Wir konnten stets neue junge Mitspielerinnen und Mitspieler in unsere Truppe integrieren, die ihr Handwerk ebenso verstehen wie die übrigen Urgesteine“, betont Bonertz, der stets bestens motivierte Darsteller aufbieten kann, egal ob als kauziger Opa, liebestoller Lebemann, kesser Teenager, ausgebuffter Schwerenöter, geldsüchtige und geizige Tanten, schlitzohriger Bauer oder unbestechlicher Kriminalist.