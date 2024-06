Viel „Chaos“ und Temperament Am HWG gab’s wieder großes Theater: Aufführungen der Theater AG waren voller Erfolg

Wieder einmal gab es Theater am Hochwald-Gymnasium (HWG) in Wadern. Die jungen Laienschauspieler der Theater-AG haben unter ihrem Regisseur Yannik Trampert, zugleich Lehrer und Theaterpädagoge am Gymnasium, mit der Komödie „Der nackte Wahnsinn“ von Michael Frayns Theater im Theater gespielt und in zwei Vorstellungen ihre Besucher immer wieder zum Lachen gebracht. Langeweile kam beim Publikum bei dieser vogelwilden Truppe, die die Theaterspielerei auf die Schippe nimmt, keine Sekunde auf.