Hilferuf von den Einrichtungen Mehr Bedürftige, weniger Ressourcen: Tafeln stoßen an ihre Grenzen

„Eigentlich dürfte es gar keine Tafeln geben“, sagt Rita Lesch von der Tafel Wadern. Zusammen mit rund 70 Ehrenamtlichen versorgt sie etwa 250 Haushalte an zwei Ausgabestellen in Wadern und Losheim mit Lebensmitteln. „Vor der Coronazeit waren es zwischen 160 und 180 Haushalte.“ Auch sie hat festgestellt, dass die Lebensmittelspenden der Geschäfte weniger geworden sind: „Heute wird viel mehr reduziert verkauft als vor einigen Jahren“, weiß sie. Deshalb ist sie froh über Aktionen wie „Kauf eins, spende eins“ oder die Pfandspenden am Flaschenrückgabeautomaten, die nach ihren Worten übrigens in der Region verbleiben. Oder über die Spenden, die aus Aktionen der Kirchengemeinde und des Kindergartens stammen. Den Lieferwagen, mit dem sie die Lebensmittelspenden bei den Geschäften abholen, teilt sich die Waderner Tafel mit der in Lebach. Dazu kommt an den Tagen, an denen die Lebensmittel ausgegeben werden, ein Leihwagen. Die Tourpläne sind zwar minutiös ausgeklügelt, trotzdem kommen etliche Kilometer zusammen, die finanziert werden müssen.