Taekwondo-Saarlandmeisterschaften : Maja Trampert war nicht zu schlagen

Maja Trampert gehört zu den großen Talenten von Taekwondo Sam Bardenbach. Sie sicherte sich den Landestitel in der Leistungsklasse 2 der Zwölf- bis 14-Jährigen. Foto: Ruppenthal Foto: Ruppenthal

WADERN/Bardenbach In der Waderner Herbert-Klein-Halle fanden am Wochenende die Taekwondo-Saarlandmeisterschaften statt. Insgesamt rund 40 Kämpfer gingen an den Start. Die meisten Erfolge sicherte sich Taekwondo Sam Bardenbach.