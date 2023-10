SZ-Aktion „Mein Lieblingsplatz“ Zum guten Schluss neue Infotafeln für die Lieblingsplätze

So wie am Noswendeler See – nach Überzeugung von Ortsvorsteher Frederic Sturm „der schönste Platz in Wadern“, wie er bei der Präsentation der QR-Code-Tafel jetzt bekräftigte. Über den Code, der sich leicht mit dem Smartphone erfassen lässt, gelangt der Nutzer auf die entsprechende Seite der STG, wo er neben den Videos auch weitergehende Informationen (wie etwa eine Anfahrtsbeschreibung oder Parkmöglichkeiten) findet, wie Stephan Bely, bei der Kreis-Tourismus-Gesellschaft für das Projekt verantwortlich, in Noswendel erläuterte. In die Aktion eingebunden waren auch die Bürgermeister der sieben Kreis-Kommunen sowie Landrätin Daniela Schlegel-Friedrich, die alle auch Vorschläge für Lieblingsplätze gemacht hatten. „Wir haben auch die Vorschläge der Bürgermeister und der Landrätin bei den Videodrehs mit einbezogen“, sagte Bely. Zumal einige von diesen Beiträgen sich bei der Leserabstimmung recht weit oben platzieren konnten – wie etwa die von Daniela Schlegel-Friedrich vorgeschlagene Schutzhütte in den Weinbergen bei Sehndorf, die auf Platz drei landete.